Mobil platformda simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak sunulan The Rats, farklı fare figürleri ile zorlu bulmacalar çözebileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Kaliteli grafiklerin ve ses efektlerinin yer aldığı bu oyunda amaç, fareleri yöneterek peynir toplamak ve bulmacada doğru yönlerde ilerleyerek hedefe ulaşmaktır. Klan kurarak daha fazla fare üyesine sahip olabilir ve yeni görevler üstlenebilirsiniz. Komşularınızın mutfaklarını yağmalayabilir ve bol miktarda peynir depolayabilirsiniz. Farklı konusu ve ilginç tasarımı ile sıkılmadan oynayabileceğiniz sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyun içerisinde onlarca farklı fare karakteri ve yağmalayabileceğiniz çeşitli eşyalar yer almaktadır. Ayrıca birbirinden zorlu bölümler bulunmaktadır. Size verilen görevleri yerine getirerek seviye atlayabilir ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. Dilerseniz online modda oynayabilir ve dünyanın farklı bölgelerinden oyunculara karşı mücadele verebilirsiniz.

Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve bir milyondan fazla oyuncu tarafında keyifle oynanan The Rats, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkıyor.