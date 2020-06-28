Mobil oyuncuları adrenalin dolu yarışlara götürecek olan The Street King: Open World Street Racing nihayet lansmana çıktı.

Ünlü geliştirici RLin tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak yayınlanan The Street King: Open World Street Racing’de oyuncular birbirinden farklı ve benzersiz araç modelleri deneyimleme, onlarca farklı yarışta boy gösterme fırsatı bulacaklar.

Şehrin dört bir yanında adrenalin dolu yarışlarda oyuncular her seviyeden farklı yarışçı ile karşı karşıya gelecekler. Gerçekçi motor sesleri, akıcı trafik oyuncuları günümüzdeki yarışlara götürecek olsa da yapım aldığı güncellemeler ile biraz daha fantastik bir yapıya kavuşuyor diyebiliriz.

25 oynanabilir ve tamamen özelleştirilebilir aracı oyuncuların beğenisine sunan yapım gerçek zamanlı yansımalar ve gölgelendirmelere de ev sahipliği yapıyor. Ayrıca oyun içerisinde polis kovalamacasının da olduğunu unutmadan belirtelim.