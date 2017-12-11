The Warland (Savaş Meydanı), farklı stratejiler izleyerek sürekli saldırıya odaklandığınız sürükleyici bir mobil askeri strateji oyunu. Türkçe dil desteğiyle gelen gerçek zamanlı strateji oyununda rütbe atlamak için mücadele ediyorsunuz. Gerçekçi savaş deneyimine hazırlanın!

Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale Cephesi’nde çarpışan, sırtladığı top mermisiyle hafızalara kazınan askerimiz Seyit Ali Onbaşı’nın da dahil olduğu Türk karakterlerin de yer aldığı MMO strateji oyununda kendi birliğinizi kurup güçlendiriyorsunuz. Dünyanın dört bir köşesinden oyunculara karşı savaşıyorsunuz. Birliğinizdeki askerlerinin her birinin hareketlerini kontrol edebiliyor, ordunuzun seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Rakibinizle tek başınıza mücadele etmede zorlandığınız anda ittifaklar oluşturup stratejinizi bu yönde değiştirme şansına da sahipsiniz. Saldırı, keskin nişancı (sniper), kuşatma, gizlilik… Hangi görev türüyle harekat oluşturacağınız size kalmış.

Karakter ve ekipmanları kart olarak karşımıza çıkaran strateji oyununda hikaye ve multiplayer modu yer alıyor. Ayrıca sınırlı süreli etkinliklerde mücadele ederek karakter ve silah koleksiyonunuzu geliştirebiliyorsunuz.