The X-Files: Deep State, Gizli Dosyalar dizisinin mobil platforma uyarlanan oyunu. Dizinin öne çıkan karakterleri Fox Mulder (David Duchovny) ve Dana Scully (Gillian Anderson) oyunda da karşımıza çıkıyor. Dizinin hayranı olun olmayın; olay çözme, gizem aydınlatma tarzı oyunları seviyorsanız, zorlu bulmacalarla karşı karşıya getiren hikaye odaklı bu macera oyununu kesinlikle oynamalısınız.

Chris Carter’ın yönettiği, Fox Mulder ve Dana Scully adlı iki FBI ajanının maceralarını konu alan bilim kurgu dizisi X-Files Türkçe adıyla Gizli Dosyalar’ın hayranlarına özel hazırlanan mobil oyunu, dizinden çok da bağımsız hazırlanmamış. Ajan Dale birlikte suç mahallerini araştırıyor, paranormal olayları çözmeye çalışıyor, şüphelileri sorguluyoruz. Gerektiğinde diğer FBI ajanlarıyla birlikte fikir yürütüyoruz. Unutmadan, olaylar gelişirken sürekli olarak birileriyle konuşuyoruz. Sorulara verdiğimiz yanıtlar oyunun gidişatını etkiliyor.

The X-Files: Deep State Özellikleri: