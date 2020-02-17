TikTok Wall Picture, TikTok videolarını duvar kağıdına çevirmenize yardımcı olan bir Android uygulaması.

TikTok’un kendi uygulaması olan ve sadece Android telefon kullanıcılarına sunulan canlı duvar kağıdı uygulaması TikTok Wall Picture, TikTok ile birlikte çalışıyor. Telefonunuzda TikTok uygulaması yüklü ve beğendiğiniz videoları duvar kağıdı yapmanın yolunu arıyorsanız, TikTok’un Wall Picture uygulaması aradığınız uygulama. Ücretsiz ve ufak boyutlu.

Türkiye’de en çok indirilen üç mobil uygulamadan biri olan TikTok’un 800 milyonu aşkın kullanıcısı bulunuyor. Türkiye’de de TikTok videoları milyonlarca kez izleniyor. Bu videoları telefonunuzun duvar kağıdı olarak ayarlamaya ne dersiniz? TikTok Wall Picture tam da bu iş için geliştirilmiş bir uygulama. Platformda beğendiğiniz videoları Android telefonunuza canlı duvar kağıdı olarak ayarlamanızı sağlıyor. Tek yapmanız gereken, TikTok’u açıp beğendiğiniz videoyu bulmak ve Share - Live Photo - Set Wallpaper yolunu izlemek. TikTok’tan indirdiğiniz videolar TikTok Wall Picture’da toplanıyor. Size sadece uygulamayı açıp Go Set Wallpaper’a dokunmak ve duvar kağıdı seçimi yapmak kalıyor.