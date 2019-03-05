Aksiyon ve heyecan dolu sörf yarışları yapabileceğiniz Time Surfer, Android ve İOS işlemciye sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

Oyun, etkileyici grafikleri ve uzay temalı arka plan fonları ile oldukça dikkat çekmektedir. Yapmanız gereken, zorlu yarış parkurlarında engelleri aşmak ve akrobatik hareketler yaparak puanlar toplamaktır. Engebeli parkurlarda karşınıza çıkabilecek çeşitli tuzaklar ve engeller bulunmaktadır. Sörf yaparak hızla ilerlemeli ve tuzakların arasından geçerek yolunuza devam etmelisiniz.

Oyun içerisinde onlarca farklı uzay teması ve birbirinden zorlu yarış alanları bulunmaktadır. Ayrıca seviye atladıkça ulaşabileceğiniz farklı karakterler ve sörf tahtaları yer almaktadır. Parkurlardan toplayacağınız puanları kullanarak yeni karakterlerin ve sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz.

Kolay kontrolleri ve sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz Time Surfer, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur. Yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan ve her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih edilen bu oyun ile sıra dışı sörf yarışları yaparak aksiyona doyabilir ve eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.