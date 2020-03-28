Sabun köpüklerini şişirerek çeşitli eşleştirmeler yapacağınız ve yeni baloncuklar oluşturarak bakterilerle savaşacağınız Tiny Bubbles, mobil platformda bulmaca ve zeka oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ilginç bir oyundur.

Sıradan eşleştirme oyunlarına göre farklı bir tasarıma ve mantığa sahip olan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, sabun köpüklerini bir araya getirerek aynı renkleri eşleştirmek için çaba göstermek ve stratejik hamleler yaparak köpüklerin tek bir platformda buluşmalarını sağlamaktır.

Bakterilerden yardım alarak baloncukları farklı yerlere yönlendirebilir ve rengarenk sabun köpüklerini eşleştirerek yolunuza devam edebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve eğitici bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda köpük ve baloncuklardan oluşturabileceğiniz yüzlerce eşleştirme modeli yer almaktadır. Köpükleri başarıyla eşleştirerek kafanızdaki şekli tasarlamalı ve puan toplayarak yeni bölümlerin kilidini açmalısınız.

Balığı dikkatli bir şekilde köpüklerin arasından geçirerek köpükleri dilediğiniz bölgelere yönlendirmeli ve eşleştirmeleri yaparak ilerlemelisiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerin hizmetine sunulan Tiny Bubbles, ücretsiz olarak erişeceğiniz eşsiz bir oyundur.