Rengarenk hayvanlarla donatılmış büyüleyici bir çiftliği yöneterek birbirinden lezzetli yiyecekler üreteceğiniz ve macera dolu görevler üstlenerek yeni yerler keşfedeceğiniz Tiny Farm, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve 1 milyondan fazla oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Renkli grafikleri ve keyif verici sese efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, hayalinizdeki çiftliği kurarak birbirinden sevimli onlarca farklı hayvanı beslemek ve hayvanlardan elde edeceğiniz sayısız ürün ile lezzetli yiyecekler üretmektir.

Çiftliğinizdeki tarlalara farklı meyve ve sebzelerin tohumlarını ekerek taze ürünlere ulaşabilirsiniz. Elde ettiğiniz ürünleri pazarlayarak çiftliğinizi büyütebilir ve yeni hayvanların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda gerçek renklerinin dışında bir tasarımla sizlere sunulan koyun, keçi, inek, tavşan, kedi, tavuk ve daha onlarca farklı çiftlik hayvanı yer almaktadır. Hayvanlarınızı besleyerek ve tarlalarınızı sulayarak birbirinden lezzetli yiyecekler üretebilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan Tiny Farm, sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyundur.