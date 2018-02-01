Büyükbabandan aldığı çiftliği geliştirmeli ve hayvanları, bitkileri büyütmelisin. Unutma! Onların yemlerini ve sularını her gün vermelisin. Yoksa hayvanları birer ikişer ölür ve büyükbabanın mirasına sahip çıkamazsın. Ona olan saygını göster ve çiftliği geliştirmek için çalış.

İçerisinde her türlü hayvanı ve bitkiyi barındıran bu çiftlikte ne kadar çok ürün alırsanız o kadar çok para kazanırsınız. Aldığınız ürünleri gelen misafirlerine satabilir veya pazara gönderebilirsiniz. Böylelikle gelir elde etmiş olursunuz. Ancak geliri elde etmek için ilk olarak ineğinizi, tavuğunuzu, keçinizi beslemeniz gerekiyor. Ayrıca onları beslerken rahat olabilmeleri için alan ayırmayı da ihmal etmeyin.

Oyundaki karakterlerini ileri geri yaparak yönlendirebilir ve çiftliğin içerisinde gezebilirsin. Böylelikle hayvanlarının bir şeye ihtiyacının olup olmadığını da görmüş olursun. Düzenli olarak onları kontrol edip hasadını toplamayı sakın unutma.

Tiny Pixel Farm Özellikleri