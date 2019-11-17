Mobil platformda Android işletim sistemini içeren tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve bağımlısı olacağınız Tiny Space Program, kendi uzay programınızı oluşturarak çeşitli araştırmalar yapacağınız ve çeşitli uzay gemileri yaparak keşiflere çıkacağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve sürükleyici hikayesi ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken, uzayda bir araştırma merkezi inşa ederek çeşitli madenler işletmek ve yeni uzay araçları yaparak farklı gezegenlere yolculuk yapmaktır. Kendi tasarladığınız uzay gemileri ile gezegenler arası yolculu yaparak yeni yerler keşfedebilir ve turistleri gezdirerek para kazanabilirsiniz. Bu sayede uzaydaki hakimiyet alanınızı genişleterek daha fazla gezegene ulaşabilir ve seviye atlayarak yeni teçhizatların kilidini açabilirsiniz.

Oyunda onlarca farklı gezegen ve bu gezegenlerde çalıştırabileceğiniz türlü madenler yer almaktadır. Ayrıca birçok farklı özelliği bulunan eşsiz uzay araçları ve araştırma merkezleri bulunmaktadır.

Simülasyon oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden Tiny Space Program, ücretsiz olarak erişebileceğiniz kaliteli bir oyun olarak öne çıkmaktadır.