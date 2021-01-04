Popüler askeri strateji savaş oyunu Tiny Troopers 2 mobil cihazlarda!
Tiny Troopers 2, minik askerleri yönettiğiniz askeri strateji savaş oyunu ve Superhit ve Kokouri tarafından geliştirilmiş mobil sürümü de bulunuyor. Minik bir asker olarak özel görevlerde savaştığınız yüksek tempolu yüksek kalitede grafiklere sahip bu mobil oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Tiny Troopers 2 Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebilir!
Tiny Troopers 2 İndir
Tiny Troopers 2 mobil cihazlarda da oynanabiliyor. Popüler serinin yeni oyunu yeni karakterler, daha iyi silahlar, daha ilginç hikaye ile geri dönüyor. Yeni üniformalarla donatılan ve en yeni askeri donanımları kullanan askerler savaşa geri dönmek için can atıyor! Cesaretinizi test edin ve heyecan verici özel operasyonlarda askerlerinizi zafere taşıyın!
- Sürücü olarak aracınıza atlayın ve tank mermilerinden, mermi yağmurundan kaçarken topraklarınıza giren düşmanları .50 Cal taret mermisiyle öldürün.
- Askerlerinizi yeni üniformalarla kişiselleştirin ve eğiterek askeri rütbeler kazandırın. Savaş alanında daha uzun süre hayatta kalmalarına yardımcı olmak için silahlarını ve zırhlarını yükseltin.
- Görevlerinizde size yardımcıları olmaları için sağlık görevlileri ve makineli tüfekçilerden, seçkin Delta Force ve Flamer kullanan alev silahına kadar çeşitli uzmanları ordunuza katın.
- Takımınızın kontrolünü sağlamak, mermi yağmurundan kaçmak, el bombaları, roketler ve hava saldırılarıyla düşman hattını yok etmek için basit kontrolleri kullanın.
- Minik askerlerin aksiyon dolu haritalarda sonsuz düşman dalgalarıyla savaşmasına yardım edin. Ne kadar hayatta kalabilirsiniz?
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