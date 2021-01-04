Tiny Troopers 2, minik askerleri yönettiğiniz askeri strateji savaş oyunu ve Superhit ve Kokouri tarafından geliştirilmiş mobil sürümü de bulunuyor. Minik bir asker olarak özel görevlerde savaştığınız yüksek tempolu yüksek kalitede grafiklere sahip bu mobil oyunda vaktin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Tiny Troopers 2 Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebilir!

Tiny Troopers 2 İndir

Tiny Troopers 2 mobil cihazlarda da oynanabiliyor. Popüler serinin yeni oyunu yeni karakterler, daha iyi silahlar, daha ilginç hikaye ile geri dönüyor. Yeni üniformalarla donatılan ve en yeni askeri donanımları kullanan askerler savaşa geri dönmek için can atıyor! Cesaretinizi test edin ve heyecan verici özel operasyonlarda askerlerinizi zafere taşıyın!