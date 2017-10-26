Tofaş Drift Simulator, tüm Android telefonlarda akıcı oynanış sunan sürüş simülasyonu oyunu. Efsane Tofaş Murat 124, Şahin ve Kartal ile şehirde tozu dumana katıyoruz. Kimseyle yarışa girmeden özgürce turluyoruz.

Orta seviye görseller sunan drift oyununda Tofaş’ın gençler arasında en çok kullanılan modelleri karşımıza çıkıyor. Kimi zaman şehirde kimi zaman ormanda kimi zaman da çölün ortasında favori Tofaş aracımızla geziyoruz. Süre sınırı yok, yolumuza kimse çıkmıyor, birilerini geçmemiz gerekmiyor veya bir amaç uğruna sürmüyoruz. Sadece yeni satın aldığımız aracın keyfini çıkartıyoruz. Bu arada aracımızı farklı spreylerle boyayabiliyor, çıkartmalarla süsleyebiliyoruz.