Top Speed 2: Drag Rivals & Nitro Racing, arcade araba yarışı, drag (kalkış) yarışlarını sevenlerin favori mobil oyunlarından Top Speed’in yenisi. Android platformunda en çok indirilen online araba yarışı oyununun ikincisinde yeni çok oyunculu mod tamamen yenilenmiş. Her zamanki gibi klasiklerden son model spor arabalara birçok model garajda sizi bekliyor.

Moto Rider GO, Top Speed, Racing Xtreme oyunlarının geliştiricileri tarafından hazırlanan Top Speed 2, ilk olarak Android platformuna çıkış yapıyor. Ücretsiz olarak indirilmeye açılan yarış oyununda suçlular, mafyalar, çetelerle dolu bir dünyaya giriş yapıyorsunuz. Görevinden uzaklaştırılmış genç bir polis olarak kötülerin peşine düşüyorsunuz. İllegal düzenlenen yarışlarda onlar arasına katılıyor, onlardan biriymiş gibi hareket ederek görevinizi gizlilik içerisinde sürdürüyorsunuz. Hikaye modu, Elit modu gibi farklı yarış modlarında oynuyorsunuz. Hız sınırı yok, siz sınırlayacak hiçbir şey yok! Trafikten uzak yerlerde düzenlenen yarışlarda zirveyi zorluyorsunuz. Unutmadan, dünya en hızlı arabaları (70'den fazla) ile yarışıyorsunuz ve arabanızı modifiye edip parçalarını limit olmadan yenileyebiliyorsunuz.