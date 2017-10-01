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Total Phone Cleaner 2.2 (Android)
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Total Phone Cleaner

2.2
Android
Total Phone Cleaner
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Total Phone Cleaner uygulaması ile telefonunuzda gereksiz yer kaplayan dosyaları temizleyebilirsiniz.

Total Phone Cleaner uygulaması sayesinde Android cihazınızda gereksiz yer kaplayan dosyaları anında temizleyebilirsiniz.

Android cihazlarda yüklediğimiz uygulamalar ve dosyalar zamanla birikerek hafızada gereksiz yer kaplamaya başlıyor. Performansı da olumsuz yönde etkileyen bu durumun önüne geçebilmek için belirli periyotlarda temizlik yapmak gerekebiliyor. Bu konuda size kolaylık sağlayacağını düşündüğüm Total Phone Cleaner uygulaması, tek tıklamayla tüm gereksiz dosyaları temizleyerek telefon hafızasında yer açabiliyor.

Temizlik işlemini otomatik olarak da ayarlayabileceğiniz uygulamada 1 dakika, 10 dakika, 1 saat veya 1 gün gibi aralıkları kullanarak otomatik temizlik yapılmasını sağlayabiliyorsunuz. Tüm uygulama önbellekleri, küçük resimler ve tarayıcı geçmişinin yanında sistemde derin temizlik de yapabilen uygulamayı ana ekrana widget olarak ekleyerek bu işlemi daha da kolay hale getirebilirsiniz.

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