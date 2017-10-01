Total Phone Cleaner uygulaması sayesinde Android cihazınızda gereksiz yer kaplayan dosyaları anında temizleyebilirsiniz.

Android cihazlarda yüklediğimiz uygulamalar ve dosyalar zamanla birikerek hafızada gereksiz yer kaplamaya başlıyor. Performansı da olumsuz yönde etkileyen bu durumun önüne geçebilmek için belirli periyotlarda temizlik yapmak gerekebiliyor. Bu konuda size kolaylık sağlayacağını düşündüğüm Total Phone Cleaner uygulaması, tek tıklamayla tüm gereksiz dosyaları temizleyerek telefon hafızasında yer açabiliyor.