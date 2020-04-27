Sırt korseni bağla ve teslimat kamyonunu çalıştır, teslimat zamanı! İnteraktif sandbox dünyasında en fazla üç arkadaşınla katıl ve işi rastgele tamamla. Teslim edilemedi, bu tamamen Totally Reliable Delivery Service garantili.

Tekli Hikâye ve Çevrimiçi çok oyunculu: Teslimatlarının güvenliğini sağlamak için kendi işini kendin gör ya da arkadaşlarına katıl ve takım çalışmanı sına. Arapsaçı Kontrollü: Tahmin edilemez ragdoll fiziği hızlı platform ile tanışıyor. Koş, sıçra ve kolaylıkla yakala ama bir şeye çarparsan şuurunu kaybedersin.

Dikkat Dağıtma Dünyasında teslimata bir ara ver ve oyna! Dünya çalışmak veya oynamak için kullanılan oyuncaklar, araçlar ve makinelerle tıka basa dolu. Ayak takımı Çetesiyle birlikte ol, mavi yakalı işçilerini özelleştir ve mevzuya dal, teslimat zamanını ayarla.