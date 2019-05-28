Tower Defense - Defense Zone, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz aksiyon ve macera dolu bir kale savunma oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Kale savunma oyunları oynamayı seviyorsanız müptelası olabileceğiniz türden bir oyun olarak tanımlayabileceğim Tower Defense - Defense Zone oyunu, aksiyon ve macera dolu atmosferiyle dikkat çekiyor. Birbirinden güçlü düşman robotlarla mücadele ettiğiniz oyunda savunma kalelerinizi kuruyor ve tahribat gücü yüksek savaşlara dahil oluyorsunuz. Birbirinden zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda 40'dan fazla zorlu seviye yer alıyor. Bol animasyon efektleriyle de tam bir görsel şölen sunan oyunda harika vakit geçirebiliyorsunuz. Ayrıca bir takım özel güçler de kullanarak daha avantajlı bir konuma gelebileceğiniz oyunda dikkatli olmanız gerekiyor. Savunma oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Tower Defense - Defense Zone oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.