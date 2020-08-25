Büyüleyici bölümleri kırıp geçerek kasabada farklı bölgeleri açıp kasabayı yeniden inşa edeceksiniz. Aynı zamanda Alfred'in kayıp ninesinin de peşine düşeceksiniz. Bütün bu sırların arkasında kim varmış, hemen bulun!

Townest: Alfred’s Adventure oyununa hoş geldiniz: Büyü ve gizemle dolu bu kasabada bölümleri geçerek Alfred'in kasabayı onarıp yeniden inşa etmesine katkıda bulunurken bir yandan da kayıp nineyi arayacaksınız.

Kasabadaki yapıların yerlerini değiştirerek oraya yepyeni bir görünüm verin. 3 adet aynı düşük seviyeli binaları birleştirip gelişmiş bina haline getirin. Alfred'in kasabayı onarmasına yardım ederken, yakaladığınız ipuçlarını birleştirip kayıp ninenin peşine düşün.

Burası gizemli bir kasaba. Burada ipuçlarını arayarak ve bölümleri atlayarak gizemi çözmeye çalışın!