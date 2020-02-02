Rengarenk küpleri eşleştirerek puan toplayabileceğiniz ve sevimli kahramanlarla macera dolu bir yolculuğa çıkacağınız Toy Cubes Pop 2019, mobil platformda bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan sıra dışı bir oyundur.

Canlı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, onlarca küpten oluşan eşleştirme tahtalarında aynı renklere sahip blokları bir araya getirerek küpleri patlatmak ve puan toplayarak sevimli kahramanların kilidini açmaktır.

Aynı renge sahip en az 2 küpü farklı kombinasyonlarda birleştirerek eşleştirme bloklarını patlatmalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Eşleştireceğiniz küplerin sayısı arttıkça çeşitli ödüller kazanabilir ve bombalara ulaşabilirsiniz.

Bu sayede kombo yaparak onlarca küpü aynı anda patlatabilir ve eğlenceye doyabilirsiniz. Zeka geliştirici bulmacaları ve sürükleyici özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Toy Cubes Pop 2019, oldukça geniş bir oyuncu grubu tarafından tercih edilen kaliteli bir oyundur.