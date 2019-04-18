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TP-Link Tether 3.2.2 (Android)
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  4. TP-Link Tether - Android için TP-Link Router ve Modem Yönetimi Uygulaması

TP-Link Tether

3.2.2
Android
TP-Link Tether
ÜCRETSİZ
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Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

TP-Link Tether uygulaması ile TP-Link marka router ve kablosuz modemlerini yönetebilirsiniz.

TP-Link Tether uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan TP-Link modem, router ve Rande Extender cihazlarınızı yönetebilirsiniz.

TP-Link’in kendi ürünleri için geliştirdiği TP-Link Tether uygulaması kablosuz router ve modem, Range Extender gibi cihazlarınızı yönetme ve erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Cihazlarınızın kurulumunu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz TP-Link Tether uygulamasında, kurulumunu yaptığınız cihazların çeşitli ayarlarına da ulaşabilmeniz mümkün hale geliyor.

Kablosuz modeminizin arayüzüne bağlanarak indirme ve yükleme hızı, Wi-Fi adı ve şifresi gibi detaylara ulaşabileceğiniz TP-Link Tether uygulamasında, ağınıza bağlı olan cihazları da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Wi-Fi paylaşımı seçeneğini de kullanabileceğiniz TP-Link Tether uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri

  • VDSL-ADSL cihazların ayarlarını yapabilme
  • Yetkisiz kullanıcıları engelleme
  • Erişim izinleri kontrolü
  • Ebeveyn kontrolü
  • Cihaz konumlandırma ayarları
  • LED ışık kontrolleri

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