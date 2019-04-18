TP-Link Tether uygulamasını kullanarak Android cihazlarınızdan TP-Link modem, router ve Rande Extender cihazlarınızı yönetebilirsiniz.

TP-Link’in kendi ürünleri için geliştirdiği TP-Link Tether uygulaması kablosuz router ve modem, Range Extender gibi cihazlarınızı yönetme ve erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Cihazlarınızın kurulumunu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz TP-Link Tether uygulamasında, kurulumunu yaptığınız cihazların çeşitli ayarlarına da ulaşabilmeniz mümkün hale geliyor.

Kablosuz modeminizin arayüzüne bağlanarak indirme ve yükleme hızı, Wi-Fi adı ve şifresi gibi detaylara ulaşabileceğiniz TP-Link Tether uygulamasında, ağınıza bağlı olan cihazları da detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Wi-Fi paylaşımı seçeneğini de kullanabileceğiniz TP-Link Tether uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Uygulama özellikleri