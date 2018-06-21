Android ve İOS platformunda oynanan Trade Island, ücretsiz bir mobil simülasyon oyunudur.

Game Insight tarafından geliştirilen ve kaliteli içeriler ile oyunculara sunulan yeni mobil simülasyon oyununda, kendi adamını inşa ediyoruz. Oyun içerisinde bize belirli bir alanı kaplayan bir ada veriliyor. Oyuncular bu ada üzeride binalar, mağazalar ve daha fazlasını inşa ederek adalarını geliştirmeye başlıyorlar.

Ada içerisinde dışarıdan turist çekebilmek için çeşitli aktivite alanları yapacak, insanlar için ulaşım araçları yapacak ve macera dolu bir dünyaya giriş yapacağız. Oyun içerisinde grafiklerin kalitesi oldukça sağlamdır. İçerik bakımından da tatmin edici özelliklere sahip olan Trade Island altyapı ses efektleri ile de oyuncuların beğenisini kazanacak gibi görünüyor.

Mobil platform oyuncularına tamamen ücretsiz olarak sunulan Trade Island, eğlence dolu yapısı ile kısa sürede alanındaki oyuncuların önüne geçecek. Oyun içerisinde para kazanmaya çalışan bir iş adamı olacak ve adaya canlı bir hayat inşa ederek, nüfusu artırmaya çalışacağız. Oyunda geniş ve detaylı içerikler mobil platform oyuncularına sunuluyor.