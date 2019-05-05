Sevimli bir ilçede belediye başkanlığı yaparak ilçeyi güzelleştirebileceğiniz ve ticaret hacmini arttırarak gelirinizi katlayabileceğiniz Trade Town, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve geniş oyuncu kitlesiyle dikkat çeken eğlenceli bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, kasabayı yöneterek yeni binalar yapmak ve ticaret alanları oluşturmaktır. Farklı adalara ürün göndermek için ticaret alanlarında kasabayı geliştirmeli ve gelirinizi arttırmalısınız. Kasabaya yeni üretim fabrikaları kurarak seri üretime geçebilir ve daha fazla ürün pazarlayabilirsiniz. Onlarca işçi çalıştırarak kasabadaki tüm işleri gerektiği gibi yönetmeli ve ürettiğiniz ürünleri eşeklerle gemilere taşıyarak farklı adalara göndermelisiniz. Sürükleyici bölümleri ve stres giderici özelliği ile eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda, kasabaya kurabileceğiniz onlarca farklı bina ve ticaret alanı yer almaktadır. Ayrıca farklı kasabalara ihraç edebileceğiniz buğday, mısır, elma ve daha onlarca farklı yiyecek bulunmaktadır.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyuncularla buluşan Trade Town, ücretsiz oyunlar arasında yer almaktadır.