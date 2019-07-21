Rhyzen Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan Trade Tycoon Billionaire iki farklı mobil platformda oynanabilen bir simülasyon oyunudur.

Android ve İOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan Trade Tycoon Billionaire ile dünya çapında bir iş adamı olmaya çalışacağız. Rengarenk içeriklerin ve basit arayüzlerin yer aldığı yapımda oyuncular holdingler kuracak ve yüksek kâr marjlarına ulaşmaya çalışacaklar.

Üretimler yapacağımız oyunda ticaret ile uğraşacak ve ürünlerimizi satarak para kazanacağız. En iyi pazarlıkları yaparak yüksek getirisi olan işlere imza atmaya çalışacağımız oyunda servetimizi büyüterek dünyanın en zengin insanı olmaya çalışacağız. Diğer bir yandan da dünyayı keşfetmeye çalışacağımız oyunda mümkün olduğu kadar para kazanmaya özen göstereceğiz.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Trade Tycoon Billionaire, Google Play üzerinde 4.3 gibi bir skor puanına sahip.