Mobil platformda klasik oyunlar kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Traffic Lanes 2, kuş bakışı görüntüler üzerinden analiz yaparak trafiğin düzgün bir şekilde akması için çeşitli düzenlemeler yapacağınız ve kazaları engellemek için mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Havadan çekilmiş kaliteli trafik haritaları ve farklı modları ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, haritalardan yararlanarak trafiğin yoğun olduğu bölgeleri tespit etmek ve düzenli bir akış sağlamak için trafik lambalarını kontrol etmektir.

Trafik ışıklarının geçiş sürelerini uygun aralıklarla ayarlayarak kazaların önüne geçebilir ve trafiğin aksamadan devam etmesini sağlayabilirsiniz. Trafiği düzenlemek için köprü giriş çıkışlarını kontrol edebilir ve kara yollarında çeşitli düzenlemeler yapabilirsiniz.

Sabır isteyen ve sürükleyici özelliği ile bağımlılık yapan eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Traffic Lanes 2, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen eğlenceli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.