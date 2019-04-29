Traffic Run, düşük poligon (low poly) grafiklere sahip ufak boyutlu araba oyunu. Sadece Android platformunda 10 milyon indirmeyi geçen kar topu savaşı oyunu Snowball.io'nun geliştiricilerinin oyunu. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve aktif internet bağlantısı gerektirmiyor.

Görsellikten ziyade oynanışa önem veren eski nesil oyuncuların daha fazla keyif alarak oynayacağını düşündüğüm araba sürme oyunlarından. Trafiğin oldukça yoğun olduğu saatlerdesiniz. Arabalar, otobüsler, kamyonlar ve farklı birçok araçla vızır vızır işleyen trafikte seyir halindesiniz. Kaza yapmadan varış noktasına ulaşmaya çalışıyorsunuz. Arabanın kontrolünü sağlamak çok kolay. Gaz için ekrana basılı tutuyor, fren için de parmağınızı çekiyorsunuz. Araba, parmağınızı çektiğiniz anda duruyor. Yalnız çarpmamak için fazla yavaşlar, araçlara öncelik verirseniz ekranda kayboluyor ve oyuna veda ediyorsunuz. Bu arada oyun seviye bazlı; Bölüm geçtikçe trafik daha da yoğunlaşıyor.