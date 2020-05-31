InfinityGames.io tarafından geliştirilen Traffix 3D ile eğlenceli anlar yaşamaya hazır olun!

Rengarenk içerikleri ve tempolu oynanışı ile hem Android hem de iOS platformunda oyuncuların beğenisini kazanan Traffix 3D ücretsiz olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam ediyor.

Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan ve oyunculara daha önce yaşamadıkları bir deneyimi keşfetme fırsatı veren başarılı yapım da oyuncular trafiği kontrol edecekler. Trafik yönetim simülasyonu olarak ifade edilen yapım içerisinde oyuncular trafiği kontrol edecek ve sağlıklı bir şekilde akışını sağlamaya çalışacaklar.

Yüzlerce farklı şehirde görev alacağımız yapım içerisinde oyuncular trafiğin kaza yapmamasını sağlamaya çalışacaklar.

Oldukça sade içeriklere sahip olan yapım da eğlencenin yanı sıra çeşitli yan görevler de yaparak keyifli zaman geçireceğiz.

Traffix 3D 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.