Oyunculara sunduğu simülasyon oyunlarıyla dikkat çeken Ovidiu Pop, kullanıcılara yepyeni bir oyun sundu. Android pazarında pek rastlanmayan bir oyun olan Train Driver 2018'de tren sürüyor ve gerçek bir makinist gibi treni yönlendirebiliyorsunuz. Kuzey Amerika'da geçen bu yolculuklara hazır mısınız?

Her türlü tren çeşidi sürmenize izin veren oyunda pek çok gar bulunuyor. Upuzun yolculuklarda treninizi yönetimeli ve size verilen görevleri yerine getirmelisiniz. Aynı zamanda buharlı, dizel ya da elektrikli lokomotifleri kullanabileceğiniz oyunda tercihe bağlı olarak insan veya yük taşımanıza izin veriliyor. Bu sayede pek çok farklı yolculuk gerçekleştirebiliyorsunuz. Ayrıca dinamik hava koşullarına ve gerçekçi animasyonlara sahip olan Train Driver 2018'in grafikleri de kendi kategorisi için tatmin edici seviyede.

Çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla rekor kapıştırabileceğiniz oyunda treniniz sağlığı, geldiğiniz süre gibi etmenler sizin puanınızı etkiliyor. Bu anlamda eğlencesini pekiştiren oyunun kontrol dinamikleri de gayet basitleştirilerek hazırlanmış.

Train Driver 2018 Özellikleri