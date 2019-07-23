Mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olan Train Go günden güne kitlesini genişletmeye devam ediyor.

Renkli içeriklerin ve kaliteli grafiklerin yer aldığı oyunda trey rayları döşeyecek, tren istasyonları kuracak ve sistemin başarılı bir şekilde işlemesini sağlayacağız. Yayınlandığı günden bu yana sayısız güncelleme alan ve almaya devam eden Train Go, hem Android hem de İOS platformunda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Oyun içerisinde tren istasyonları ve trenlerin geçmesi için tüneller inşa edebilecek, gerçekçi bir deneyim yaşayacağız. Hayal gücümüzü ve yaratıcılığımızı da kontrol edebileceğimiz oyunda eğlenceli bir aksiyon bizleri bekliyor olacak.

Demiryolu oluşturarak favori trenlerimizi de seçebileceğimiz oyunda eğlenceli bir atmosfer bizleri bekliyor olacak.