Mobil bulmaca oyunu olarak lansmana çıkan Train shunting puzzle iki farklı platformda yayın hayatına devam ediyor.

Dmitriy Chistyakow tarafından geliştirilen ve oynaması ücretsiz olarak mobil oyuncuların beğenisine sunulan Train shunting puzzle’da oyuncular birbirinden farklı bulmacaları çözmeye çalışırken eğlenceli de vakit geçirecekler.

Tren raylarını doğru bir şekilde yerleştirerek trenlerin ilerlemesini sağlayacağımız oyunda bu şekilde bulmacaları da çözüme kavuşturmuş olacağız.

Farklı oyun modlarının da yer aldığı yapım içerisinde öğretici bir modda yer alacak. Oyuncular öğretici mod eşliğinde oyun içerisine daha hızlı bir şekilde adapte olabilecek ve nasıl oynanıldığını öğrenecekler.

100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen başarılı yapım, 5 üzerinden 4 gibi bir inceleme aldı.

Güzel grafiklerin yer aldığı yapım oynaması ücretsiz olarak yayınlandı.