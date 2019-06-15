Bir seviyeyi tamamlamak için tüm insanları toplayın. Ne kadar çok yolcunuz olursa, tren o kadar uzayacak. Fakat tren kuyruğunun farkında ol, çarpışmayı önle. Yaşanacak her çarpışma trenini koparacaktır.

Bu mantık bulmacasında, tek bir göreve sahip olacağınız düzinelerce heyecan verici tren seviyesi sizi bekliyor. Her çabayı göster ve yolcuları topla. Belli bir rota planlamanın yanı sıra bir dizi eşit derecede önemli faktörü de dikkate almayı unutmayın. Train Taxi, Snake oyunun gelişmiş hali gibi çalışıyor. Yolcu olarak boyutunuzu arttırıyorsunuz.

Yavaş bulmaca hayranıysanız sadece zaman geçiremeyeceğiniz, aynı zamanda beyninizi çalıştırabileceğiniz bu oyun tam size göre. Öte yandan bu oyun bir bilmecedir. Oyuncular sadece tüm yolcuları almak için basit bir iş yapmakla kalmaz aynı zamanda kazaları önlemek için ne yapmaları gerektiğini takip eder.