Trains On Time, birbirinden zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan bir bulmaca oyunudur. Oyunda tüm trenleri birbirine çarpmadan hareket ettirmeye çalışıyorsunuz. Birbirinden zorlu yüzlerce bölüme sahip olan oyunda oldukça basit bir oynanış yer almakta. Eğlenceli ve heyecan verici bir atmosfer sunan oyunda becerilerinizi de geliştirebiliyorsunuz.

Android ve iOS cihazlarınızda oynayabileceğiniz oyunda tek yapmanız gereken trenleri en uygun zamanda hareket ettirmek. Hassas hesaplar gerektiren bölümleri geçmek için son derece dikkatli olmanız gerekmektedir. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız demeneniz gereken bir oyun olduğunu da söyleyebilirim.

Trains On Time oyununu ücretsiz olarak indirebiliyorsunuz.