Mobil simülasyon oyunları arasında yer alan Transit King Tycoon ile eğlenceli bir oynanış dünyasına giriş yapacağız.

BON Games imzası ile geliştirilen ve yayınlanan mobil simülasyon oyunu ücretsiz fiyat etiketi ile şu sıralar oldukça popüler bir konumda yer alıyor. Taşıma sektörüne giriş yapacağımız oyunda malları çiftlik ve madenlerden alacak, fabrika ve şehirlere götürerek satışlarını gerçekleştireceğiz. Oyun içerisinde bir adaya sahip olacak ve adanın refahını daha iyi bir duruma getirmeye çalışacağız.

Şehrimizi kuracak ve eğlence dolu anlar yaşayacağız. Doğal kaynaklar arayacağımız oyunda oldukça geniş bir içerik ile karşılaşacağız. Sürükleyici ve keyifli oynanışı ile herkesin beğenisini kazanacak olan mobil yapım ücretsiz olarak indirilip oynanabiliyor.

Kaliteli grafikleri ve eğlenceli ses efektleri ile desteklenen yapım da daha iyi araçlar alabilmek için yüksek satışlar yapmaya çalışacak ve daha uzak yerlere mal sevkiyatı yapacağız. 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanan simülasyon oyununda yollar inşa edecek ve çok şeritli yollar ile trafik akışı sağlayacağız.

İyi oyunlar dileriz.