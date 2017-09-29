Tribal Raft: A Far Ride, aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Basit sezgisel kontrollere sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda bir kanyon üzerinde ilerliyor ve engellerden kaçarak puanlar topluyorsunuz. Arkadaşlarınızla ya da düşmanlarınızla mücadele edebileceğiniz bir ortam da sunan oyunda son derece zevkli vakitler geçirebiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisi de bir hayli yüksek olan oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden zorlu hareketleri de gerçekleştirmeniz gereken oyunda son derece keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Tribal Raft: A Far Ride Özellikleri

3 boyutlu atmosfer

Basit ve sezgisel oyun kontrolleri

Birbirinden zorlu özel yetenekler

Arkadaşlarınızla mücadele imkanı

Tribal Raft: A Far Ride oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.