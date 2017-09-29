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Tribal Raft: A Far Ride 1.1 (Android)
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  4. Tribal Raft: A Far Ride - Android için Aksiyon ve Macera Oyunu

Tribal Raft: A Far Ride

1.1
Android
Tribal Raft: A Far Ride
ÜCRETSİZ
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YORUM YAZ
Murat İşçi
Murat İşçi

Zorlu kanyonlarda ilerlemeye çalışıyor ve puanlar topluyorsunuz

Tribal Raft: A Far Ride, aksiyon ve macera dolu bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Basit sezgisel kontrollere sahip olan oyunda yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Tamamı 3 boyutlu bir dünyada geçen oyunda bir kanyon üzerinde ilerliyor ve engellerden kaçarak puanlar topluyorsunuz. Arkadaşlarınızla ya da düşmanlarınızla mücadele edebileceğiniz bir ortam da sunan oyunda son derece zevkli vakitler geçirebiliyorsunuz. Bağımlılık yapıcı etkisi de bir hayli yüksek olan oyunda işiniz bir hayli zor. Birbirinden zorlu hareketleri de gerçekleştirmeniz gereken oyunda son derece keyifli vakitler geçirebiliyorsunuz.

Tribal Raft: A Far Ride Özellikleri

  • 3 boyutlu atmosfer
  • Basit ve sezgisel oyun kontrolleri
  • Birbirinden zorlu özel yetenekler
  • Arkadaşlarınızla mücadele imkanı

Tribal Raft: A Far Ride oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

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