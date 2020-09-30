Trip.com (Android), uygun fiyatlı - ucuza uçuş, otel, tren bulmak ve rezervasyon yapmak için kullanabileceğiniz bir seyahat uygulaması. Uluslararası online seyahat acentesi Trip.com'un mobil uygulaması üzerinden uygun fiyatlarla otel, uçuş ve tren rezervasyonu yapmak çok kolay. Hemen Trip.com app’i Android telefonunuza indirin, seyahatinizi en uyguna getirin!

Trip.com Nedir?

Trip.com, dünya genelinde 400 milyonan fazla kullanıcısıyla dünyanın en büyük online seyahat acentelerinden biri. Trip.com, uygun fiyatlarla otel, uçuş ve tren rezervasyonu yapmanızı kolaylaştırıyor. Uçuş bölümünden rezervasyon ücreti olmaksızın uygun fiyata dış hat ve iç hat uçuşları bulabilir, Oteller bölümünden dünya çapında 1 milyonu geçkin otel, resort ve daire arasından seçim yapabilir, Trenler bölümünden Birleşik Krallık, Almanya, Çin Anakarası, Tayvan ve Kore için bilet rezervasyonu yapabilirsiniz. En güncel fırsatları hızlıca bulur, üyelere özel tekliflerden yararlanır ve uçuşlar ile otellerde rezervasyon ücreti ödememenin keyfini çıkarırsınız.

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Ucuz otelleri dakikalar içinde bulun: Dünya genelinde 1.2 milyondan fazla otel, resort, daire arasından seçim yapın. Otel fiyatları, teklifleri, puanları (30 milyondan fazla doğrulanmış otel değerlendirmesi), olanakları ve diğer filtreleme seçenekleriyle kriterlerinize uyan otelleri listeleyin. Doğrudan uygulamadan rezervasyonunuzu iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz. Rezervasyon bilgilerinize ulaşmak için internete bağlı olmanız gerekmez.

Mükemmel uçuş için rezervasyon yaptırın: Dünya genelinde 5000 şehre uygun fiyatlı uçuş rezervasyonu yapın. Fiyat, süre, kalkış veya varış saati ile havayolu ve aktarmalara göre filtreleme yaparak ideal uçuşu hızlıca bulun. Bir şehre uçup dönüşü farklı bir şehirden yapacaksanız en uygun uçuşu bulmak için çok şehirli arama işlevinden faydalanın. Sınırlı bütçe ile nereye gideceğinize karar veremiyorsanız harika öneriler için Dünyayı Keşfedin özelliğini inceleyin. Uygulamadan kolaylıkla rezervasyonunuzu iptal edebileceğinizi veya değiştirebileceğinizi unutmayın.

Tren bileti arayın: Çin Anakarası, Tayvan, Birleşik Krallık, Kore ve Almanya için kolaylıkla tren bileti rezervasyonu yapın. Trip.com, doğrudan yerel tren bilgi merkezleriyle bağlantı kurar, böyleliklee en güncel bilgileri ve fiyatları görürsünüz.

Kiralık araç rezervasyonu yapın: Dünyanın dört bir yanındaki binlerce varış noktasında uygun fiyata araç kiralayın. Çoğu rezervasyonda ücretsiz iptal imkanınız var.

Seyahatlerinizi yönetin: Hareket halindeyken uçuş durumunuzu takip edin. Seyahat planınızı takvime ekleyin veya fotoğraf olarak kaydedin. Rezervasyon değişiklikleri ve daha fazlası için bildirim alın.

Destek: Trip.com, 22 para birimini destekler ve 19 farklı dilde kullanabilirsiniz. 7/24 İngilizce konuşan müşteri hizmetlerine arama, e-posta veya yazarak ulaşabilirsiniz.