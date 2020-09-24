Triplens - Fotoğraf Çevirmeni (Android), sıklıkla yurt dışı seyahati yapanlar için güzel düşünülmüş mobil uygulamalardan biri. Çektiğiniz bir fotoğraftaki nesne veya metnin çevirisini yapabiliyor. Ücretsiz deneme seçeneği ile gelen (pro sürümünde tüm özelliklere sınırsız erişim) fotoğraf çeviri uygulaması Triplens, sadece Google Play’de 10 milyonun üzerinde indirmeye sahip.

Triplens tam olarak ne işe yarıyor? diye soracak olursanız; Gittiğiniz bir ülkede etkileyici bir yapı gördünüz, ne olduğunu merak ediyor, anlamını öğrenmek istiyorsunuz. Triplens uygulamasını telefonunuzda açıyorsunuz ve yapının fotoğrafını çektiğiniz anda size ne olduğunu nasıl okunduğu bilgisi ile birlikte veriyor. Triplens sadece nesneleri tanımıyor; yazıları da algılayabiliyor. Bilmediğiniz dilde sayfalar dolusu yazılar olan bir kağıtta neler yazdığını öğrenmek için tek yapmanız gereken dokümanın fotoğrafını çekmek veya galerinizden fotoğrafı yüklemek. Triplens, metni tarıyor ve istediğiniz dilde çevirisini yapıyor.

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