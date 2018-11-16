Spil Games imzası ile geliştirilen ve mobil platformda ücretsiz olarak yayınlanan Troll Face Quest Horror 2, bizleri farklı maceralara çıkaracak.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Troll Face Quest Horror 2, ücretsiz olarak Google Play’de yayınlandı. Kaliteli grafiklere ve orta dereceli içeriklere sahip olan mboil yapımda eğlenceli ve bir o kadar da bizi zorlayıcı görseller yer alıyor. THQ korku serisinin ikinci oyunu olarak karşımıza çıkan yapım da korkutucu, komik ve acayip maceralara dahil olacağız. Oyun içerisinde birbirinden farklı mekanlarda bir sürü çılgın şakalar ile karşılaşacak, gülme krizine gireceğimiz bulmacaları çözmeye çalışacağız.

Tonlarca şaşırtıcı başarının kilidini açacağımız oyunda, muhteşem bölümler keşfedecek ve kahkalar atacağız. 500 binden fazla mobil oyuncu tarafından oynanan başarılı yapım, 4.6 gibi bir inceleme puanına sahip.

İyi eğlenceler dileriz.