Troll Face Quest: Horror 3, tıklamalı bulmaca oyunu. Trollük yaparak bulmacaları çözmeye çalıştığınız oyunda yeri geldiğinde korkacak yeri geldiğinde güleceksiniz. Komedi, korku, macera karışımı olan türler arası bir oyun olan Troll Face Quest: Horror 3’de çılgın bulmacaları çözerken en cesur şakalarla şaşkınlığa uğrayacaksınız. Trollemeye de trollenmeye de hazırlanın!

Dünya genelinde en çok izlenen film, dizi, oyun karakterlerini buluşturan troll mobil oyun serisi Troll Face Quest’in sonuncusu Troll Face Quest: Horror 3 adıyla karşımızda. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan oyun, en sevilen ikonik korku filmlerinden, dizilerinden ve oyunlarından anları yeniden yaşatıyor. Bölümleri geçmek için trollemek zorundasınız. Ekranın doğru noktalarına dokunursanız karakteriniz hareketini yapıyor, sinsi gülüş gelirse başardınız demektir, sonraki bölüme geçiyorsunuz. En tanınan trol olarak liderlik tablosunda yükseliyorsunuz.