İnternetin meşhur yapımı Troll Face serisinin Android için sunulan bu oyununda trollüklere tam gaz devam ediyoruz. Oyunda yer alan yeni şakalar hem çok eğlenceli hem de gerçekten zeka gerektiriyor. Bir önceki sürüme göre pek çok yenilik ile gelen bu oyunda, şakacı trolleri yenmeyi başarabilecek misin?

Hem internet tarayıcılarında hem de mobil pazarında büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Troll Face, meşhurlaşmış eşek şakalarıyla biliniyor. Oyunun bu sürümünde de pek çok kişiye eşek şakası yapıyoruz. Dar şortlu, maceracı, sallanan maymun bebeklerle trolle, İtalyan tesisatçının yarış arabasını çal, hırsızlığın, cinayetin ve kargaşanın hüküm sürdüğü tüm şehirlere eşek şakası yap ve kuşları sebepsiz yere uyuz et. Yani gıcık olabilecek ne kadar şey varsa, bu oyunda yer alıyor.

İçerdiği troller ve şakalarla oyuncuları güldürmeyi başaran bu yapımda 35'den fazla bölüm yer alıyor. Ayrıca bu bölümlerde takıldığınız zaman ipuçlarını kullanma şansına da sahipsiniz.

Troll Face Quest Video Games 2 Özellikleri