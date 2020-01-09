"A Troll's Tale - Troll Patrol", benzersiz bir deneyim sunarak kutucuk eşleştirme ve RPG türlerini birleştiren bir bulmaca oyunudur: Köylerin ve kahramanların uzak kalelerden ve krallıklardan vurduğu tehdit altındaki köylülerin son savunucusu olarak oynayın.

Sağlam durun, silahı kapatın, ailenizi ve arkadaşlarınızı emniyet altına almak için onlarla birlikte savaşın. Doğru olanı, evinizi, mirasınızı koruyun. Kan için, intikam için kan susuzluğuna geliyorlar. Ama buna izin vermeyeceksin. Giderek daha fazla düşman kırık kapıdan dökülür ve onları kiremitlere bağlayarak savaşabilirsiniz.

Vurulduktan sonra yaralarınızı iyileştirmek için iksirleri bağlayabilir veya zırhınızı iyileştirmek için kalkanları bağlayabilirsiniz. Altın harcamak, size ait olanı savunmanıza ve eşyalarınızı tutmanıza yardımcı olan yeni hazinelere yol açabilir.