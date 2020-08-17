TRT Dinle (Android), milyonlarca müzik, şarkı, sesli kitap, radyo, podcast dinleyebileceğiniz ücretsiz bir mobil uygulama.

TRT Dinle Android uygulamasında hepsi TRT’nin usta isimlerinin oluşturduğu özgün eserler, popüler yerli pop ve yabancı pop, rock, jazz, blues farklı türde parçalardan çalma listelerini dinleyin. TRT’nin zengin arşivinden türküler, özel kayıtlar, unutulmaz radyo tiyatroları, TRT konserleri ve çeşitli TRT yapımlarının podcast uyarmaları da ücretsiz olarak TRT Dinle uygulamasında. Radyodan vazgeçemeyenler için de TRT Radyoları’nın canlı radyo yayınları parmaklarınızın ucunda.

TRT Dinle mobil uygulaması müzikleri, programları, çalma listelerini, bölümleri ister online ister indirerek çevrimdışı dinleme seçeneği sunuyor. Ücretsiz müzik indirin, dilediğiniz yerde dinleyin. Dinle de diğer müzik uygulamaları gibi kişisel deneyim sunuyor. Beğendiğiniz müzik türünü seçin ve sizi tanıdıkça güncellenen öneri motoruyla kaliteli içerik deneyimini yaşayın.

TRT Dinle Android Uygulaması Özellikleri