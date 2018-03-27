Truck Stars AR, ARCore desteği sunan Android telefonlarda oynanabilen canavar kamyon oyunu. Canavar kamyonların arenada birbirini bitirme mücadelesine dahil eden artırılmış gerçeklik oyununda online ve yerel çok oyunculu (multiplayer) mod dışında tek (solo) oynama seçeneği bulunmakta. Klasik kuralların olmadığı yarış oyunlarını seviyorsanız tavsiye ederim.

Artırılmış gerçeklik (augmented reality) teknolojisini desteklemesiyle diğer kamyon oyunlarından ayrılan Truck Stars AR, Destruction Derby tadında oynanış sunuyor. Favori canavar kamyonununuzu alıp arenadaki onlarca canavar kamyonun arasına dalıyorsunuz. Rakip araçlara çarparak saf dışı bırakmaya çalışıyorsunuz. Kapışma esnasında arenaya yağan güçlendiricilerden de yardım alarak rakip kamyonları hurdaya çeviriyorsunuz.