Oyuncuları üst düzey yarış atmosferine götüren Tug of war birbirinden güçlü motorlara sahip araçları oyuncuların karşısına çıkarmaya devam ediyor.

5 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam edilen Tug of war grafik açıları ile hem eleştirmenleri hem de oyuncuları tatmin edemezken, farklı araç seçenekleri sunuyor.

Oyuncular kamyon, tır, arazi aracı, 4x4 gibi araçlar ile hem kısa hem de uzun soluklu yarışlara katılabilecek, adrenalin dolu anlara imza atabilecekler.

Seviye sisteminin de yer aldığı oyun içerisinde oyuncular ne kadar başarılı yarışlar çıkarırlarsa o kadar zorlu rakipler ile karşı karşıya gelecekler.

İçerik bakımından da tatmin edici olamayan yapımda oyuncular seçtikleri araçların motor güçlerini daha da ileri bir seviyeye taşıyabilecekler.