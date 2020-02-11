TDK Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu’nun resmi mobil uygulaması. Android telefonlar için en iyi Türkçe sözlük uygulaması. Güncel Türkçe sözlük uygulaması arıyorsanız, TDK Türkçe Sözlük indirin; ücretsiz ve ufak boyutlu.

Google Play Store’daki onlarca Türkçe Sözlük uygulaması mevcut. Türkçe Sözlük, TDK’nın resmi tek uygulaması. Türk Dil Kurumu’nun 1945’ten beri yayımlanan Türkçe Sözlük’ünün 2011 yılında yapılan 11. baskısının gözden geçirilip güncellenerek akıllı telefon/tabletler için hazırlanan sürümü. Türkçe kelimeler, deyimler, atasözlerinin anlamlarını öğrenmek için arama yapmanız gerekiyor. Sözlükte arattığınız kelimeleeri favorilere ekleyebiliyorsunuz. Ancak mobil uygulama site kadar detaylı hazırlanmamış. Örneğin sözlük seçimi yapamıyorsunuz, sıkça karıştırılan sözleri göremiyorsunuz.