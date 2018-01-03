TurkNet Online İşlemler uygulaması, fatura ödeme, kullanım sorgulama, canlı destek ile müşteri hizmetlerine bağlanma, online yardım - destek alma ve daha pek çok işlemi Android telefonunuzdan daha hızlı, kolay yapmanızı sağlıyor. Adil kullanım kotasını ilk kaldıran internet servis sağlayıcılardan TurkNet’i kullanıyorsanız online işlemler uygulaması telefonunuzda kesinlikle yüklü olmalı.

AKN’siz internet paketleri sunması ve taahhüt istememesi ile internet kullanıcılarının beğenisini kazanan TurkNet’in online işlemler uygulaması çok güzel hazırlanmış. İnternet kullanımınızı grafiksel olarak (Maksimum hızı ve adil kullanım hızı alanı olarak ikiye ayrılmış) görebiliyor, kullanımınızı anlık takip edebiliyor ve kotanızı doldurursanız hızınızın ne kadar düşürüleceğini görebiliyorsunuz. Paketinizi detaylı olarak (paket hızı, varsa AKN, paket kullanımı, paket adı, varsa taahhüt süreniz) görüntüleyebildiğiniz sayfa da mevcut. Uygulama üzerinden faturanızı yatırma şansına da sahipsiniz.

TurkNet Online İşlemler Özellikleri: