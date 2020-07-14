Türkvet, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanmış olup, vatandaşların Kovid-19 salgını döneminde sağlıklı kurbanlık hayvan satın almalarına yardımcı olan ücretsiz bir mobil uygulama. Sığır cinsi ile koyun ve keçi türü hayvanların küpe numarası girilerek sorgulama yapılabiliyor ve neticesinde kurbanlık hayvanın ırk, cinsiyet, doğum tarihi, aşı bilgileri ile Ana Uygunluk Durumu ve sevk edilmesi istenen hayvanların Sevk Uygunluk Durumu ile ilgili bilgiler anlık öğrenilebiliyor.

Vatandaşlar sadece küpe numarasını TÜRKVET mobil uygulamasından sorgulatarak doğduğu tarihten bugüne kadar yapılmış tüm aşılarını, doğurduğu hayvan sayısını, kurbanlık olup olmayacağını öğrenebiliyor. Küpe numarasından sorgulatılan hayvan dişi ise anne olup olmadığı, en son ne zaman doğum yaptığı, yaklaşan ve sonraki tahmini doğum tarihi gibi bilgilere de ulaşılabiliyor.

Türkvet Mobil Android Uygulaması Özellikleri