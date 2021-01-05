TÜVTÜRK, araç muayene sıra alma işini kolaylaştıran resmi nitelikli uygulama. TÜVTÜRK uygulamasını Android telefonunuza indirerek zahmetsizce sıra numaranızı/randevunuzu alabilir ve kolayca takibinizi yapabilirsiniz. TÜVTÜRK mobil uygulaması Android telefonlara Google Play’den ücretsiz indirilebilir.

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Araç muayenesi, trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların teknik yeterliliklerinin muayene edilerek trafik ve yolcu güvenliğine uygun olup olmadığının tespit edilmesi. TÜVTÜRK, araç muayenesinde yetkili ve görevli tek kuruluş.

Aracın muayenesinin düzenli olarak yapılması ve eksiksiz olması, sadece araç sahibinin değil yayaların da can sağlığı açısından büyük önem arz ediyor. Araçların düzenli olarak muayene edilmesiyle araç kusurlarından kaynaklanan trafik kazaları azalıyor, trafikte can güvenliği artıyor, aracınızın ömrü uzuyor ve ikinci el değeri yükseliyor. TÜVTÜRK uygulaması, araç muayene istasyonlarındaki kiosklardan alınan araç muayene sıra numarasını akıllı telefonunuzdan alabilirsiniz. İstasyonlarda bulunan bekleme alanlarını kullanmak yerine kendi aracınızda veya istediğiniz yerde sıranızı bekleyebilirsiniz.

TÜVTÜRK uygulaması, istasyon bekleme alanlarındaki yoğunluğu azaltıyor; diğer araç sahipleriyle sosyal mesafenizi korurken işinizi daha kolay halletmiş oluyorsunuz.

TÜVTÜRK uygulaması ile araç muayene sırası, randevu alma çok kolay;