Twisted Rods, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir bulmaca oyunu olarak dikkat çekiyor.

Renkli görsellerin ve zorlu bölümlerin yer aldığı oyunda becerilerinizi sınıyorsunuz. Beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bulmaca oyunları oynamayı sevenlerin büyük bir keyifle oynayabileceğini düşündüğüm Twisted Rods oyunu mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun. Oldukça kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken renkli küpleri sıralamak ve uygun yerlerine yerleştirmek.

Twisted Rods oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.