Ultimate Car Driving Simulator, sadece Android değil, mobil platformdaki en kaliteli grafiklere sahip araba sürme simülasyonu oyunu. Need For Speed yarış oyunundaki gibi şehri serbestçe geziyor, dilerseniz yarışlara katılıyorsunuz. Gerçekçi sürüş fizikleri, gerçek araba sesleri, sınırsız özelleştirme, devasa bir şehir ile mobildeki en iyi araba sürme simülatörü. Üstelik indirmesi de oynaması da ücretsiz ve fazla yer kaplamıyor.

Yarış arabaları, Off-road araçları, SUV, klasik arabalar, kamyonlar ve daha birçok farklı aracı kullandığınız simülasyon oyunu lakin diğer sürüş simülasyon oyunlarından oldukça farklı. Şehir veya çölde dilediğiniz hızda, kurallara uyma zorunluluğu olmadan tur atmak dışında yarışlara katılıyorsunuz. NFS’deki gibi şehri gezdikçe göreceğiniz renkli noktalara girerek yarışa dahil oluyorsunuz. Yarışlarda elde ettiğiniz başarı size para kazandırıyor. Paranızı da ya yeni arabaları denemek ya da mevcut arabanızı yenilemek için harcıyorsunuz.