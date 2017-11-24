Nefes kesen motosiklet yarışlarına katılın.
Ultimate MotoCross 4, Android telefonunuza ücretsiz indirip kuruş harcamadan keyifle oynayacağınız motosiklet yarışı oyunu. Görsel açıdan “daha kaliteli olabilirdi” dedirten grafiklerle bizleri karşılayan motokros yarış oyununda birbirinden zorlu 5 oyun modu yer alıyor.
Android cihazınızda para harcamadan oynayabileceğiniz aynı zamanda ufak boyutlu olacak kolay kontrollü bir motosiklet yarış oyunu arıyorsanız Ultimate MotoCross’u tavsiye ederim.
Grafikleri günümüz oyunlarının biraz gerisinde ancak oynanış tarafında kalitesini ortaya koyuyor. Oyunda direkt oynanabilir 5 moda değinmem gerekirse; Kariyer modunda en iyi motosiklet yarışçılarına meydan okuyor, liderler tablosunda ilk 3’e girmeye çalışırken; Zaman Süreli modda kendi rekorunuzu kırmaya çalışıyorsunuz. Fight modunda yarışı sadece tek bir oyuncu tamamlayabiliyor. Superbike moduna geçtiğinizde de asfalt pistte ne kadar iyi olduğunuz ölçülüyor.
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