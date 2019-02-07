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Undersea Match & Build 1.6.1 (Android)
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  5. Undersea Match & Build - Android İçin Bulmaca Oyunudur

Undersea Match & Build

1.6.1
Android
Undersea Match & Build
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Denizin altında ihtişamlı bir şehir kurmaya çalışacağız.

İki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Undersea Match & Build bir mobil bulmaca oyunu olarak yayınlandı.

Aksiyon ve gerilimden uzak bir içeriğe sahip olan Undersea Match & Build ile eğlence dolu anlar yaşamaya hazır olun!

Rengarenk içeriklere sahip olan mobil bulmaca oyununda Undersea Match & Build’ün capcanlı dünyasına dalış yapacak ve eğlenceli anlar yaşayacağız. Alfred kasabasını eski güzel günlerine çevirmeye çalışacağımız oyunda zorlu ve eğlenceli bulmacalar ile karşı karşıya kalacağız. Oyuncular pratik düşünerek bulmacaları çözmeye çalışacak ve oyun içerisinde ilerleyecekler.

Oyun içerisinde kasabadaki yerleri yeniden inşa etmeye çalışacak, onları süsleyecek ve hoş görümlere kavuşturmaya çalışacağız. Keşfedilmeyi bekleyen bir hikaye içeriğine sahip olan mobil bulmaca oyununda denizin altında yüzlerce farklı arkadaşta edineceğiz.

Görkemli bir kasaba inşa edeceğimiz yapımda ücretsiz bir oynanış bizleri bekliyor  olacak.

İyi oyunlar dileriz.

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