UNICORN Low Poly, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz türden zevkli ve eğlenceli bir mobil boyama oyunudur.

Birbirinden güzel ve hoş fügürleri boyayarak kendi sanatınızı icra edebileceğiniz oyunda harika bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Hayvanlardan doğal figürlere, çizgi film karakterlerinden dinozorlara kadar pek çok farklı türden resmi boyayarak renkli zaman geçirebileceğiniz oyunda işiniz oldukça kolay. Boyama yapmayı ve resim yapmayı sevenlerin beğenerek oynayabileceğini düşündüğüm oyunda eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Birbirinden zorlu bulmacalara da sahip olan oyunda son derece dikkatli olmanız gerekiyor. Bağımlılık yapıcı etkisi de bir hayli yüksek olan oyunda boş zamanlarınızı en iyi şekilde geçirebiliyorsunuz.

UNICORN Low Poly oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.